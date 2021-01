Entella, Vivarini: "Male l'approccio nella ripresa, così non si vince"

vedi letture

Le parole di Vivarini dopo Virtus Entella-Cosenza 1-2.

Il tecnico della Virtus Entella Vincenzo Vivarini ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il k.o. casalingo contro il Cosenza.

Mister, i primi dieci minuti del secondo tempo hanno cambiato l’inerzia della gara.

“Purtroppo abbiamo questi cali di tensione, ci è capitato anche in altre situazioni. La partita è stata combattuta nel primo tempo, dove siamo stati bravi a guadagnare campo e creare situazioni. Dovevamo essere più cattivi nel cercare il secondo gol. Non riesco a spiegarmi l’approccio al secondo tempo, troppo blando e remissivo. Abbiamo perso contrasti e palle che non dovevamo perdere, e concesso profondità ad una squadra che gioca molto la palla. Siamo stati molto ingenui, perché non ci possiamo permettere di rientrare in campo con poca cattiveria. Questo ci è costato acro oggi: abbiamo cercato di riprendere la partita, ma loro si sono difesi molto bene e per noi si è fatta difficile”.

La mancanza di una reazione con occasioni vere nel finale sono più meriti del Cosenza o demeriti vostri?

“Oggi c’è mancata quella cattiveria che serve in queste partite. Bisogna che capiamo che non possiamo approcciare le partite con minore rabbia. Abbiamo fatto anche cose buona, ma senza quella determinazione non vinci. Dobbiamo ragionare su questo aspetto e ritrovare la grinta delle ultime gare per affrontare al meglio le prossime”.

Si aspetta qualcosa negli ultimi giorni di mercato?

“Il direttore sa quello che deve fare, vediamo un po’ a fine mercato”.