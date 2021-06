esclusiva Ag.Nicolas: “Non capisco le parole di Taibi, fatto tutto secondo le regole”

Interpellato da TuttoMercatoWeb il procuratore del portiere Nicolas, Joao Santos, ha replicato alle dichiarazioni di Massimo Taibi circa il mancato rinnovo del brasiliano con la Reggina.

“Il nostro contratto era di sei mesi. Quando un giocatore è in scadenza si può trattare con qualsiasi club, fa parte delle leggi del calciomercato. Non capisco le dichiarazioni del direttore sportivo Taibi, nel mio lavoro non ho fatto niente di strano. Se lui avesse trattato un altro portiere non lo avrebbe certo detto a noi”.

La Reggina vi ha proposto il rinnovo?

“Si, ci hanno proposto un nuovo contratto. Ma dal proporre ad accettare ce ne passa. Quando ho parlato con altri club non avevamo alcun accordo con la Reggina. Per questo le ultime dichiarazioni di Taibi mi sono sembrate abbastanza strane, eravamo in scadenza e ci siamo guardati intorno. Non vedo nulla di anomalo, si tratta di normali dinamiche di calciomercato. Ah, consentitemi la battuta visto che ho letto qualcosa di ironico in giro a questo proposito: Nicolas probabilmente andrà a giocare in Serie B, non in Premier League anche se sono il procuratore di Jorginho”.