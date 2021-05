esclusiva Entella, Chiosa: "La voglia di rivalsa sarà un valore aggiunto: rivogliamo la B"

Una stagione non positiva per l'Entella, che ha registrato numeri poco soddisfacenti retrocedendo in Serie C. Ma come la Fenice, la truppa ligure è pronta a rinascere dalle proprie ceneri, tanto da aver già iniziato a programmare la prossima stagione.

Della quale farà parte Marco Chiosa (reduce da un intervento al legamento crociato e già in fase di riabilitazione), contattato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com.

Una stagione disastrata la vostra: cosa cambieresti se si potesse tornare indietro?

"Ognuno ha le proprie responsabilità, ma io posso solo parlare di quelle di campo e squadra: se nel girone di ritorno non riesci a vincere neppure una partita vuol dire che non si è sulla strada giusta, e le colpe sono anche di chi ha giocato. Però è un anno ormai andato, è ora importante programmare e guardare al futuro con fiducia".

Una fiducia che deve portare a quale obiettivo?

"Vincere, per tornare subito in Serie B".

Ma quanto potrà pesare la delusione di una retrocessione?

"Indubbiamente la delusione c'è ed è tanta, stare in Serie B sarebbe tanto importante per tutto l'ambiente, sotto ogni punto di vista, ma come ho detto prima piangere sul latte versato non ha senso: è meglio far tesoro degli errori commessi, imparare da questi e sbagliare meno possibile in futuro".

Probabilmente la scelta di Volpe era già in ottica programmazione futura: cosa ha trasmesso il mister e cosa credi porterà alla squadra?

"Il mister ha dimostrato una grande preparazione a livello tecnico e qualità umane importanti, ha saputo toccare le corde giuste e l'orgoglio di tutti: questo è un ottimo punto di partenza, perché sono certo che con lui al timone si vedrà una squadra affamata".

In un campionato sicuramente ostico, la C non è mai facile. Che stagione ti aspetti?

"Nessun campionato lo è, e in C il prossimo anno dipenderà molto anche da come decideranno di comporre i gironi: le piazze al sud sono molto calde, al centro nord è un calcio più equilibrato e tecnico. Sono dinamiche diverse, ma intanto spero si possa tornare a giocare con il pubblico, sarebbe questo un fattore importante, poi occorrerà comunque pensare solo a noi e ai nostri obiettivi".

Quale potrà essere il valore aggiunto di questa Entella che sta per nascere?

"Sicuramente la voglia di rivalsa. Abbiamo buttato via una categoria senza neppure combattere, ma vogliamo dimostrare che non siamo quelli visti questo anno ormai andato: la retrocessione deve semmai essere solo uno stimolo a migliorarci".