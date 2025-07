Ufficiale Fiorentina, Harder rinnova fino al 2029 e va in prestito al Padova in Serie B

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del giovane centrocampista Jonas Harder e la cessione in prestito secco al Padova in Serie B per fargli fare esperienza. Di seguito i comunicati del club viola e di quello biancoscudato:

"ACF Fiorentina è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del calciatore Jonas Harder fino al 30 giugno 2029, con opzione per ulteriori tre stagioni.

Nato a Firenze nel 2005 e formatosi nel settore giovanile viola, Harder ha esordito, con la prima squadra, in Europa Conference League nella stagione 2024/25. Contestualmente al rinnovo, la Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore al Calcio Padova, Club che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie B".

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Jonas Harder. Harder arriva al Padova in prestito temporaneo dalla Fiorentina fino al 30 giugno 2026.

Jonas Harder nasce a Firenze il 30 settembre 2005 ed è un centrocampista di 178 cm.

Cresciuto calcisticamente nell’Audace Galluzzo, e passato successivamente nella Fiorentina, ha disputato 19 gare con l’Under 17 nella stagione 2021/2022, collezionando 19 presenze ed 1 rete, piè tre presenze nella fase finale del torneo. La stagione successiva sono 12 le apparizioni con l’Under 18, con 3 gare nella Viareggio Cup ed 1 rete contro Seravezza, tre presenze in Coppa Italia Primavera e 16 gare con la Primavera 1 ed 1 rete contro il Napoli, tre inoltre le presenze nella fase finale Primavera. Nella stagione 2023/2024 rimane in pianta stabile con la Primavera, collezionando 26 presenze e 3 reti contro Monza, Verona e Torino, con 4 presenze ed 1 rete anche in Coppa Italia Primavera. Nella stagione 2024/2025 gioca 32 gare con la Primavera, con 1 rete contro la Cremonese, più una rete contro la Roma nella fase finale. Il 12 dicembre 2024 fa il suo esordio in Conference League nella fase a gironi, entrando in campo al 14° di Fiorentina-Lask terminata poi 7-0 dei viola contro gli austriaci.

Nazionale

Harder ha esordito con ct Bernardo Corradi in Nazionale Italiana Under 19 il 17 gennaio 2024 contro la Spagna e disputando 8 gare contro Austria, Scozia, Repubblica Ceca, nel campionato europeo contro Norvegia, Irlanda, Ucraina e ancora Spagna. Nel settembre 2024, sempre con ct Bernardo Corradi, fa il suo esordio in Under 20 dove attualmente ha disputato 6 gare contro Turchia, Romania, Portogallo, Inghilterra, Germania e Repubblica Ceca".