focus La Top 11 di Serie B: Buonaiuto da otto, Meggiorini alla Djorkaeff

Dopo la 25^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova ancora posto Joronen del Brescia che salva i suoi contro l'Entella parando anche un calcio di rigore. Difesa a tre con i terzini goleador Mazzocchi (Venezia) e Maggio (Lecce) al fianco di un Adorni (Cittadella) che imbriglia l'attacco del Monza. A centrocampo due grandi protagonisti della giornata come il reggino Rivas e il cremonese Buonaiuto, mentre in mezzo trova spazio una coppia toscana come quella formata da Mazzitelli del Pisa e Haas dell'Empoli. Attacco pesante con Gliozzi, autore del gol vittoria per il Cosenza, Montalto della Reggina e un Meggiorini (Vicenza) che i traveste da Djorkaeff. Questa la top 11 di giornata schierata con il 3-4-3:

Joronen (Brescia) 7 - Primo tempo da spettatore, nella ripresa sale in cattedra parando un rigore e compiendo altri 2 interventi ottimi.

Mazzocchi (Venezia) 7 - Corre lungo la fascia destra realizzando, con un tiro-cross a pallonetto, la rete del momentaneo 1-0 ospite.

Adorni (Cittadella) 7 - Partita praticamente perfetta, chiude su ogni pallone e concede davvero pochissimo all'attacco di casa. Tiene la linea e gestisce il reparto con esperienza e qualità.

Maggio (Lecce) 7 - Già prima del gol era stato il migliore della sua squadra, naturalmente il voto lievita dopo la rete dell’illusorio vantaggio. Gara perfetta.

Buonaiuto (Cremonese) 8 - La sua partita dura appena 45', il tempo di siglare due gol e far impazzire i difensori avversari con le sue accelerate. Scelta più che azzeccata di mister Pecchia.

Mazzitelli (Pisa) 7 - Non perde mai la calma, anche nei frangenti più delicati della sfida. Firma la rete del pareggio con un meraviglioso tiro al volo.

Haas (Empoli) 7 - Lavora generosamente in mezzo al campo firmando rapacemente la rete dell'1-1.

Rivas (Reggina) 7,5 - Doppietta opportunistica, al solito lavoro da elastico oggi aggiunge anche i gol.

Meggiorini (Vicenza) 7 - Raddoppia con una spettacolare conclusione in rovesciata che fa tornare alla memoria quella di Djorkaeff in un vecchio Inter-Roma.

Gliozzi (Cosenza)7 - Ha il merito di firmare la rete della vittoria nel primo tempo, con una zampata aiutata forse da una deviazione di Renzetti.

Montalto (Reggina) 7 - Mezzo punto in meno solo per l'ammonizione gratuita che ha rimediato, causa un gesto di stizza. Il suo apporto però è stato fondamentale in tutti e 4 i gol, se non direttamente con i suoi movimenti.