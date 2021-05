focus Serie B, la formazione della stagione: poker Salernitana, Coda-Mancuso davanti

Terminata la stagione regolare di Serie B, da oggi pomeriggio partiranno i play off, è tempo di primi bilanci. E di premiare la formazione migliore del campionato secondo la nostra redazione. Fra i pali c’è Vid Belec protagonista con le sue parate della promozione in Serie A della Salernitana: assieme a lui ci sono altri tre elementi della squadra di Castori che ha saputo ribaltare i pronostici della vigilia arrivando davanti alle più quotate Monza e Lecce. Il difensore Luka Bogdan, autore di gol pesanti nel cammino promozione che gli hanno permesso di battere sul filo di lana il compagno Norbert Gyomber autore anch'egli di una stagione superlativa, il regista Francesco Di Tacchio e l’attaccante Gennaro Tutino, bomber della squadra con le sue 13 reti. L’Empoli piazza due giocatori nella formazione titolare: Simone Romagnoli e il bomber Leonardo Mancuso (con il portiere Brignoli, il terzino Parisi e il fantasista Bajrami in panchina pronti a subentrare). In difesa completano la linea a quattro Pietro Ceccaroni del Venezia, schierato da terzino destro, e il brasiliano del Monza Carlos Augusto. A centrocampo invece un altro elemento della squadra brianzola come Davide Frattesi, autore di 8 reti, e il giovane leccese Morten Hjulmand. In avanti un altro salentino come Massimo Coda, re dei marcatori con 22 reti.

In panchina trovano inoltre posto Gyomber della Salernitana, Svoboda e Forte del Venezia, Garritano del ChievoVerona, Mancosu del Lecce, Ayé del Brescia e Marconi del Pisa. A guidarle la squadra ovviamente c’è il tecnico Alessio Dionisi in rampa di lancio dopo l’ottima stagione alla guida dell’Empoli.

Questa la formazione di stagione e relativa panchina:

(4-3-3): Belec; Ceccaroni, Romagnoli, Bogdan, Carlos Augusto; Frattesi, Di Tacchio, Hjulmand; Mancuso, Coda, Tutino. In panchina: Brignoli, Svoboda, Gyomber, Casasola, Parisi, Garritano, Mancosu, Bajrami, Ayé, Marconi, Forte. Allenatore: Dionisi