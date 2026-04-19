Frattura a livello della prima vertebra cervicale per Klinsmann: la nota del Cesena

Come ipotizzato la stagione del portiere del Cesena Klinsmann è terminata anzitempo e anche il sogno del Mondiale in casa con la maglia degli USA è probabilmente svanito. Il club ha infatti comunicato le condizioni del classe '97 dopo il duro scontro di gioco con Filippo Ranocchia nel corso della sfida di ieri contro il Palermo. Questa la nota dei romagnoli:

"Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano.

Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica".