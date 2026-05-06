Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero

La dirigenza del Cesena ha voluto far sentire la propria vicinanza al portiere Jonathan Klinsmann, attualmente ricoverato in Germania, presso l’Heidelberg University Hospital di Francoforte, a seguito del brutto infortunio subito al collo durante la sfida contro il Palermo in campionato a fine aprile.

Nella giornata di ieri, come riporta il Corriere Romagna il direttore generale Corrado Di Taranto, accompagnato dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e da Nicholas Aiello, è volato a Francoforte per incontrare il giocatore statunitense dopo l’operazione per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale. I tre dirigenti hanno trascorso l’intera giornata con Klinsmann facendo il punto della situazione con il portiere che sta rispondendo bene alle cure del caso, prima di rientrare in serata in Italia.

Il prossimo controllo per Klinsmann sarà a inizio giugno e dopo questo si potranno delineare con maggiore precisione i tempi di recupero del portiere che restano comunque piuttosto lunghi. Sarà infatti difficile vedere il classe ‘97 prima di novembre visto che in casi come il suo lo stop è di almeno sei mesi. Klinsmann, che ha un contratto con i romagnoli fino al 2028, dunque salterà almeno la prima parte della prossima stagione oltre ovviamente al Mondiale in casa in cui sperava di poter essere convocato per rappresentare la nazionale a stelle e strisce.