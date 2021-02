Frosinone, Biso: "Abbiamo seguito Pecorino, ma non potevamo competere con la Juve"

Intervistato da Tuttocalciocatania.com Mattia Biso, collaboratore del direttore dell’Area Tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato dell’interesse per Pecorino e Biondi poi finiti rispettivamente a Juventus e Pordenone: “Si tratta di due giocatori che abbiamo seguito, ma bisogna tener conto del fatto che in questo momento storico non possiamo permetterci costi di un certo spessore e di conseguenza siamo andati su alti profili. Pecorino in particolare è un giocatore molto forte e non a casa è finito alla Juventus, noi non potevamo entrare in questa griglia di pretendenti. Pecorino farà una carriera importante perché h forza, è cattivo agonisticamente, intenso e forte sul piano fisico. Nonostante sia un 2001 è già maturo per la sua età. - continua Biso - Volpe a Catania? Angelozzi voleva addirittura tenerlo, poi c’è stata la possibilità di prendere Iemmello e abbiamo preferito mandarlo a giocare, ma crediamo molto in lui. Se riuscirà ad affermarsi a Catania non avrà problemi a farlo altrove, per lui si tratta di un’esperienza importante”.