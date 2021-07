Frosinone-Bologna, a rischio lo scambio Bardi-Ravaglia: il ciociaro non convinto dal contratto

vedi letture

Da giorni si parla di un maxi scambio tra Bologna e Frosinone, che andrebbe a riguardare anche i due portieri Federico Ravaglia e Francesco Bardi.

La situazione, però, stando a quanto riferisce l'edizione on line del quotidiano laziale L'Inchiesta, non pare decollare.

Un accordo di massima tra i club c'è, ma a tentennare è Bardi: il Frosinone, per alleggerire il monte ingaggi, vorrebbe cederlo a titolo definitivo al Bologna che sul piatto ha messo un contratto annuale. Con il classe '92 che ai ciociari è invece legato fino al 2022, anno che vorrebbe anche in Emilia.

La distanza pare importante.