Frosinone, scambio col Bologna: in Ciociaria ecco El Kaouakibi e Ravaglia. Bardi in Emilia

Come riferisce Corriere dello Sport - Stadio, è già tutto pronto per un maxi scambio tra Bologna e Frosinone: in Ciociaria, seppur con la formula del prestito, il portiere Federico Ravaglia e il terzino Hamza El Kaouakibi mentre il portiere Francesco Bardi farà il percorso inverso.

Come si legge, "la decisione del club rossoblù di mandare in prestito Ravaglia per prepararlo a un eventuale ruolo da primo portiere in futuro, ha permesso così di trovare la quadratura del cerchio": sembra manchino solo le firme e "a meno di ripensamenti di una delle parti in causa, Bardi farà sicuramente il secondo, anche se non è ancora stato (del tutto) stabilito a chi dovrà farlo".