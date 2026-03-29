Frosinone, Fiori: "Non siamo come Davide contro Golia. Ai tifosi dico sosteneteci in massa"

"Per me non siamo i Davide contro Golia. Se è vero che le avversarie sono forti e attrezzate, è altrettanto vero che il Frosinone non è da meno. Questa squadra fino a pochi anni fa era in Serie A e sento di far parte di un club di grande importanza". Dalle colonne de Il Messaggero l’attaccante del Frosinone Antonio Fiori parla così della corsa alla promozione che vede i ciociari sfidare tre corazzate come Venezia, Monza e Palermo.

Fiori si sofferma poi sul lavoro svolto dal tecnico Massimiliano Alvini, vero artefice del cambio di passo dei giallazzurri in questa stagione: "Il 4-2-3-1 è un sistema che mi piace tantissimo. Favorisce il gioco degli esterni e ci permette di esprimerci con grande efficacia offensiva".

​Infine spazio a un messaggio ai tifosi in vista di queste ultime sei gare di campionato, di cui solo due da giocare in trasferta: "Il messaggio è quello di venire in massa a sostenerci in queste ultime quattro partite in casa e sostenerci fino alla fine per raggiungere insieme questo obiettivo".