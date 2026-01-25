Fiori approda al Frosinone. Arriva dal Mantova in prestito con opzione
Si chiude, almeno per il momento, l'avventura di Antonio Fiori al Mantova, perché il giocatore è passato al Frosinone, con la formula del prestito con diritto di opzione. A renderlo noto, le due compagini.
Questa, la nota dei lombardi: "Mantova 1911 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Frosinone Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Fiori.
L'attaccante, classe 2003, si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione.
Ad Antonio, dopo due anni e mezzo in biancorosso, va il nostro più grande e caloroso "in bocca al lupo" per il proseguo della stagione e della carriera sportiva, che possa essere ricca di grandi soddisfazioni professionali e umane".
Ha fatto chiaramente seguito anche quella della compagine ciociara: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Mantova Calcio 1911 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Fiori. L’attaccante, classe 2003, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione".