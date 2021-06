Frosinone, improbabile il rinnovo per Iacobucci. Il portiere verso lo svincolo a fine contratto

Il futuro del portiere Alessandro Iacobucci sembra destinato a essere lontano da Frosinone, salvo clamorosi ripensamenti. Il portiere classe '91 è in scadenza di contratto e al momento non ha ricevuto alcuna proposta per il rinnovo come conferma anche il suo procuratore Paolo Alberto Faccini a Tuttofrosinone.it spiegando che al momento non sussistono le condizioni per andare avanti e che per questo si stanno guardando attorno alla caccia di un'altra sistemazione in vista della prossima stagione.