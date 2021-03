Frosinone-Monza, formazioni ufficiali: turn over ridotto. Mota Carvalho defezione last minute

Poco meno di un'ora dal fischio di inizio di Frosinone-Monza, prima gara odierna della 26^ giornata del campionato di B, iniziata ieri: alle 17:00 le due formazioni si affronteranno in terra laziale, allo "Stirpe".

Nell'undici di casa, spazio al 3-5-2 con Curado, che sembrava sfavorito su Ariaudo, titolare nel terzetto difensivo, mentre sull'out sinistro di centrocampo spazio a Vitale, preferito a Zampano; a destra confermato Salvi. In avanti ecco il tandem Novakovich-Iemmello, cui risponde Brocchi con il tridente formato da D'Alessandro, Diaw e Gytkjaer, che batte la concorrenza di Ricci. Defezioni last minute per Dany Mota Carvalho, non al top della condizioni per problemi intestinali.

Le formazioni ufficiali:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Curado, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Vitale; Novakovich, Iemmello

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Armellino, Scozzarella, Barillà; D'Alessandro, Diaw, Gytkjaer.