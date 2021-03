Frosinone-Monza, i convocati di Brocchi: assenti Boateng, Balotelli e Pirola

vedi letture

Sono 24 i giocatori convocati da Cristian Brocchi per la sfida contro il Frosinone di domani. Assenti Boateng per un’elongazione e Pirola a riposo precauzionale. Assente anche Balotelli per un leggero affaticamento muscolare con il tecnico che preferisce non rischiarlo visto il calendario molto intenso. Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bellusci, Bettella, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro