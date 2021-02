Frosinone, Nesta: "Cambiare marcia in casa: 3 vittorie son poche". I convocati per il Pescara

In vista della sfida contro il Pescara il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa partendo dalle difficoltà casalinghe della squadra: “È una situazione che si ripete dalla passata stagione, grandi vittorie fuori casa mentre tra le mura amiche facevamo fatica. Non so da cosa dipenda, certamente dobbiamo ottenere più punti in casa se vogliamo fare un campionato differente. Tre vittorie solamente sono poche, ci vuole un cambio di marcia, serve dare continuità ai risultati, fare qualche filotto di vittorie per scattare in avanti. Le condizioni della squadra? Da dicembre si gioca ogni 3 giorni, qualcuno è stanco, va recuperato. Quanto agli indisponibili, abbiamo Ciano, Brignola, Millico e Tribuzzi, mentre Rohden ha giocato tanto in quest’ultimo periodo, anche facendo l’ala che non è il suo ruolo. Dobbiamo farlo riposare un po'. Vitale? È arrivato in ritardo di condizione visto che si allenava da solo, qualche minuto nelle gambe ce l’ha, ma non i novanta minuti. - continua Nesta parlando anche del cambio di allenatore in casa abruzzese - Il cambio porta entusiasmo e sicuramente non ci sono le partite precedenti da poter analizzare per capire come giocano, per valutare i movimenti e tanti altri aspetti. Contro Grassadonia abbiamo giocato due stagioni fa quando lui era al Foggia, presenta un calcio propositivo, fatto di palleggio. Ognuno ha le sue strategie da mettere in campo”.

Ecco quindi l'elenco dei convocati, con 21 calciatori a disposizione del tecnico ciociaro:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Vettorel

DIFENSORI: Ariaudo, Brighenti, Capuano, Curado, Salvi, Szyminski, Vitale, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Carraro, Gori, Kastanos, Maiello, Rodhen, Vitale

ATTACCANTI: Iemmello, Novakovich, Parzyszek.