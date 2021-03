Frosinone, Nesta dopo la vittoria contro il Cosenza: "Successo che ci dà grande fiducia"

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, dopo la vittoria esterna ottenuta contro il Cosenza, ha parlato così in conferenza stampa: “Questa vittoria vale tantissimo perché il momento che stavamo vivendo non era buono, lo sappiamo tutti. E per questo è una vittoria che spero ci dia grande fiducia per il prossimo futuro. Venivamo da una partita col Monza giocata molto bene, in questa avevamo di fronte un avversario strano e difficile da affrontare, che ripartiva sempre e che sfruttava gli spazi per partire in contropiede e che sa chiudersi bene quando difende. Sono contentissimo per i ragazzi che finalmente raccolgono qualcosa di importante. La cosa migliore è la squadra che si è rialzata dopo aver preso gol al 7’. E poi siamo riusciti a ribaltare il risultato. Non mi è piaciuto qualche contropiede, qualche pallone velenoso perso. Ecco, su questi aspetti dobbiamo essere più lucidi, più calmi in alcune situazioni. E capire che in certi frangenti non si possono perdere quei palloni”. Si è poi concentrato sulla prestazione di Curado: ”Si è allenato bene anche quando non l’ho fatto giocare. Lo stesso discorso vale per Gori, oggi l’ho tolto perché era ammonito ma ha disputato una grande partita. Il giocatore è questo: deve lavorare sodo anche quando vede buio, ma poi quando l’allenatore ti chiama in causa devi farti trovare pronto. Ragionamento che vale per Curado, per Salvi la passata stagione e tanti altri. Io ho una buona squadra, tanti professionisti e bravi ragazzi”.