Frosinone, Nesta: "I nuovi? Iemmello fuori da tanto. Millico sta recuperando". I convocati

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Frosinone-Venezia, Alessandro Nesta, tecnico dei ciociari, ha parlato dei nuovi giocatori arrivati dal mercato: “Millico? Non è ancora al 100%, sta recuperando da un problema muscolare, ma dobbiamo stare attenti perché in passato ha sempre avuto problemi ai flessori. Per quanto riguarda gli altri Brignola ad esempio ha giocato in Coppa Italia mentre Iemmello ha disputato a dicembre l’ultima partita e Luigi Vitale è un po’ che sta fuori”.

Di seguito i convocati del Frosinone per la gara di domani contro il Venezia:

Portieri: Bardi, Vettorel, Trovato

Difensori: Szyminski, Zampano, Brighenti, Curado, Ariaudo, Salvi, D’Elia, Capuano, Vitale L.

Centrocampisti: Gori, Tribuzzi, Vitale M., Boloca, Kastanos, Carraro, Rodhen, Maiello

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Millico, Brignola, Iemmello