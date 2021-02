Frosinone, Nesta: "Non tutti i nuovi hanno i 90' nelle gambe. Qualcuno entrerà in corsa"

Alla vigilia della sfida contro il Venezia il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato degli ultimi arrivi di mercato: “Sono con noi da appena due giorni. Quanto alle prime valutazioni, alcuni di loro è tanto tempo che non giocano e non hanno i 90 minuti nelle gambe, magari possono entrare in corsa. Domani faremo chiaramente delle scelte, possono venire in panchina in ogni caso o anche far parte subito della gara. Millico? Non è ancora al 100%, sta recuperando da un problema muscolare, ma dobbiamo stare attenti perché in passato ha sempre avuto problemi ai flessori. Per quanto riguarda gli altri Brignola ad esempio ha giocato in Coppa Italia mentre Iemmello ha disputato a dicembre l’ultima partita e Luigi Vitale è un po’ che sta fuori. - continua Nesta come si legge sul sito del club – Qui non cerchiamo mai delle scuse, ci sono state delle cose oggettive, ma ora non bisogna parlarne più. È necessario andare avanti e trovare quella vittoria che ci manca da tanto tempo e che comunque potrebbe darci quella spinta che aspettiamo. Questa fase della stagione è decisiva, dobbiamo cambiare marcia se vogliamo rimetterci in una condizione di classifica differente e poi provare a fare qualcosa. Quest’anno le squadre sono tutte forti, ogni partita è molto complicata per cui dobbiamo riprendere a vincere una partita per poi provare quello scatto che ci serve”.