Frosinone, Nesta: "Servono punti. Dopo il Covid stiamo tornando alla normalità"

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Vicenza: "Abbiamo bisogno di punti come tutte le squadre, il Covid-19 ci ha fatto passare un momento complicato ma pian piano stiamo tornando alla normalità. Siamo pronti a giocare la nostra partita, ci sono alcuni giocatori che hanno fatto solo due allenamenti ma non ho avuto particolari problemi di formazione: con la Spal ci sono mancati i cambi, oggi no. Nelle gare precedenti ci avrebbe fatto comodo avere qualche calciatore in più, ma il calcio è anche questo e dobbiamo adattarci".