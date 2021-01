Frosinone-Reggina 1-1, le pagelle: bene Rohden e Folorunsho

Risultato finale: Frosinone-Reggina 1-1 (Folorunsho, Tabanelli)

Le pagelle del Frosinone

Bardi 6 - Poco può sul gol di Folorunsho, per il resto fa buona guardia.

Brighenti 6,5 - Appena può si rende pericoloso, attento in marcatura, sbaglia pochissimo.

Ariaudo 6 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Via per scelta tecnica nell'intervallo.(Dal 46' Kastanos 6,5 - Ci prova due volte, ma si scaglia contro il muro avversario. Il suo ingresso, però, cambia in meglio la gara del Frosinone.)

Szyminski 6 - Primo tempo a fasi alterne, meglio nella ripresa.

Salvi 5,5 - Si fa sorprendere in più di un'occasione. Non riesce a spingere con continuità.

Carraro 5,5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Impreciso nella ripresa sprecando più di un'occasione. (Dall'80' Tabanelli 6,5 - Entra e segna su rigore alla Totti).

Maiello 5,5 - Inizio lento, poi sale di tono, ma gara troppo elementare. Non c'è il cambio di passo. (Dal 60' Boloca 5,5 - Lodevole per impegno, ma poco concreto).

Rohden 6,5 - Primo tempo incolore, meglio nella ripresa da attaccante: si guadagna il rigore, sfiora il gol.

Zampano 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Novakovich 5.5 - L'impegno c'è, ma è troppo macchinoso nei momenti chiave.

Parzysek 5.5 - Primo tempo complicato, ben marcato dalla difesa avversaria. Pochi palloni, ma anche lui non fa molto per farsi cercare dai compagni. (Dal 46' Tribuzzi 5,5 - Parte bene, poi cala e non lascia il segno).

Le pagelle della Reggina

Nicolas 6 - Non deve compiere interventi decisivi. Via dopo un tempo per un problema fisico. (Dal 46' Plizzari 6,5 Più impegnato del collega, risponde presente, nulla da fare sul rigore).

Lakicevic 5 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Ingenuo in occasione del rigore.

Loiacono 6 - Duello rusticano con Novakovich e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Cionek 6.5 - La sua esperienza al servizio della squadra. Non molla mai, lotta su ogni pallone e non si fa sorpredere.

Di Chiara 6,5 - Gara gagliarda, uomo in più in fase di spinta. Sfiora il gol, non molla mai.

Bianchi 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Crisetig 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. Metronomo imprescindibile per Baroni. (Dal 78' Faty s.v. )

Micovschi 6 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Sfiora anche il gol nel primo tempo. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 78' Liotti s.v. )

Folorunsho 7 - Partito in sordina, si sta guadagnando il posto da titolare. Terza rete, attento in entrambe le fasi. Salva su Carraro nella ripresa.

Situm 6 - Gara di sacrificio, equilibratore tra le due fasi. Attento in fase di pressing, barcolla, ma non molla.

Menez 6,5 - Gioca come falso nueve come ai tempi del Milan. Gli spunti sono più rari rispetto al periodo rossonero, ma è suo l'assist per il gol amaranto.