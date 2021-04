Frosinone, Salvi verso l'addio: poco impiegato da Grosso, e in scadenza di contratto

Il Ds Guido Angelozzi, in una delle sue prime conferenze da direttore del Frosinone, fu chiaro: dei rinnovi dei calciatori se ne sarebbe parlato dal 30 maggio in poi, ma qualche indicazione pare già arrivare dal campo.

Come infatti evidenzia tuttofrosinone.com, la posizione di Alessandro Salvi è sempre più in bilico, e difficilmente al terzino sarà proposta un'offerta per il prolungamento del contratto, soprattutto in caso di conferma di Fabio Grosso in panchina: il giocatore, impiegatissimo dal precedente tecnico Alessandro Nesta, con Grosso ha collezionato solo 23' su 270 a disposizione, finendo un po' ai margini della rosa.