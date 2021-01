Frosinone, Angelozzi: "Rinnovi di chi è in scadenza? Ne parliamo dopo il 30 maggio"

vedi letture

Nella lunga conferenza odierna, il Ds del Frosinone Guido Angelozzi ha, tra le altre, parlato anche dei possibili rinnovi dei giocatori in scadenza: "Forse eravate abituati a vedere rinnovi fatti presto, io ho invece una mia filosofia: non rinnovo nessun contratto prima del 30 maggio. E questo l'ho detto sia alla società che ai giocatori. Chi vuole stare ci fa felici, che non vuole stare può trovare altre soluzioni. Dobbiamo esser una società che capisce il momento che sta attraversando il mondo calcistico, e con lui quello industriale, per cui i contratti vanno conquistati sul campo".