Frosinone, sirene dalla Polonia per Parzyszek. Lo vuole il Pogon Szczecin

Dopo il Cluj un altro club estero si muove per il centravanti del Frosinone Piotr Parzyszek. Il classe '93 è infatti finito nel mirino del Pogon Szczecin, club polacco che lo vorrebbe riportare in patria dopo appena una stagione in Italia in cui ha segnato 5 gol, con due assist, in 28 presenze. Lo riporta Tuttofrosinone.com.