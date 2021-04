Frosinone, squadra in ritiro e tutti convocati. Solo 4 giocatori indisponibili per il Cittadella

Frosinone già in ritiro in vista del match di campionato di domani contro il Cittadella. Per questo motivo è da considerarsi convocata l’intera rosa a disposizione di Fabio Grosso ad eccezione dei quattro indisponibili (Vitale, Millico, Baroni e Vettorel) che non sono neanche in ritiro con il resto della squadra. Abile e arruolato anche Boloca.