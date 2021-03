Frosinone, Szyminski: "Giusta la posizione di classifica per quello che abbiamo fatto"

vedi letture

Come riferisce tuttofrosinone.com, a Extra Tv ha parlato il difensore del Frosinone Przemyslaw Szyminski: "Per quello che abbiamo dimostrato finora l'obiettivo sono i playoff. Non dico che meritiamo questa posizione di classifica ma per quello che abbiamo dimostrato fino adesso è giusto stare in quella posizione di classifica. Siamo una squadra forte e per il momento pensiamo ad agguantare la zona playoff poi vedremo cosa succederà...".