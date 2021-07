Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della serie B"

vedi letture

Le Reggina ha ceduto Lorenzo Paolucci al Royal Union Saint-Gilloise e saluta anche Farroni, che passa al Pesaro. Il Pordenone si è assicurato Jean Freddi Greco e Mihael Onisa del Torino, entrambi arrivano a titolo definitivo. Ai neroverdi piace anche Petrucci del Piacenza. Il Perugia in pressing per Francesco Lisi del Pisa, mentre per la porta pensa a Brignoli e Scuffet. Il Lecce ha acquistato a titolo definitivo Brynjar Ingi Bjarnason dal club KA Akureyri. Trattativa in corso tra Vicenza e Monza per Davide Diaw, obiettivo dei veneti. I lombardi invece puntano Valoti della Spal, incontro tra le due società dopo l'evento di apertura del calciomercato. Il Parma ha preso Daniele Iacoponi dall'Arezzo, sul ragazzo classe 2002 c'erano anche Torino e Fiorentina. L'Ascoli si è assicurato a titolo definitivo dal Bari Tommaso D'Orazio.