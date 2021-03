Grassadonia: "Siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno". Tornano Ceter e Sorensen

vedi letture

Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia alla vigilia della sfida contro la SPAL ha parlato dell’importanza di dare continuità all’ultimo risultato: “Non possiamo perderci dietro una vittoria certamente importantissima, ma che non deve restare isolata, bisogna battere il ferro finché è caldo. Noi e la SPAL siamo due squadre che vogliono fare la partita, dobbiamo approcciare bene alla sfida, chiudere gli spazi e quando avremo la palla sviluppare i nostri concetti di gioco. Non dobbiamo pensare di aver fatto passi avanti altrimenti commetteremo un errore. Per noi è la gara della vita, la prima di tante finali, e dobbiamo affrontarla cercando di vincerla, con rispetto per gli avversari, ma senza paura perché siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno. Domani sarà fondamentale lo spirito, la voglia, la concentrazione perché affrontiamo una squadra di qualità con un grande allenatore. - conclude Grassadonia come riporta Tuttopescaracalcio.it - Sono rientrati Ceter, Sorensen e Riccardi. Fermo Balzano mentre stiamo valutando Bocchetti per domani. La squadra sta dimostrando di avere una fisionomia ben precisa e dobbiamo continuare a lavorare su questo migliorandoci giorno dopo giorno. I ragazzi mi mettono in difficoltà in allenamento, i rientri mi danno delle possibilità in più”.

Rispetto all’ultimo turno Grassadonia ritrova Sorensen e Ceter, mentre perde Balzano. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Sorensen, Drudi, Masciangelo, Scognamiglio, Bellanova, Guth, Nzita

Centrocampisti: Fernandes, Busellato, Memushaj, Valdifiori, Dessena, Maistro, Rigoni

Attaccanti: Odgaard, Giannetti, Ceter, Machin, Galano, Capone, Vokic