Grosso, two years challenge: il neo tecnico del Frosinone torna in B dopo due anni

Era il 1 maggio 2019, e Fabio Grosso veniva esonerato dalla panchina dell'Hellas Verona, dove era approdato l'estate precedente: fata il ko casalingo contro il Livorno (2-3 il finale) e la posizione di classifica dei venuti, al limite della zona playoff.

Ma l'esonero non segnò irreversibilmente la carriera dell'ex campione del mondo, che il 5 novembre dello stesso anno rescisse il contratto con gli scaligeri per approdare in Serie A al Brescia, dove rimpiazzò l'attuale tecnico del Lecce Eugenio Corini, richiamato poi un mese dopo; mesi di stop, e poi l'accordo con il Sion, dove è stato esonerato lo scorso 5 marzo, con la squadra penultima in classifica. Poco è durata la sua pausa, visto che il 23 marzo è subentra all'esonerato Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone.

Oggi la sua prima da tecnico ciociaro, per il suo ritorno in Serie B, 23 mesi dopo la sua ultima panchina nella serie cadetta. Ad attendere i suoi, l'esame con la Reggiana.