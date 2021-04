BresciaOggi: Sollievo per il Brescia, niente arresto per Cellino. Ora la Cassazione

vedi letture

"È stato un parziale accoglimento» dell’appello del pubblico ministero Erica Battaglia. Ma si tratta di una parzialità che, al momento pare nettamente inferiore rispetto a quanto non è stato accolto. C’erano le richieste di misura cautelare personale nei confronti di Massimo Cellino e della moglie: respinte, così com’era avvenuto da parte del gip. C’era la richiesta complessiva di sequestro per un valore superiore ai 50 milioni di euro. In questo caso l’accoglimento è stato limitato a 664.535,58 euro, a carico di massimo Cellino, della moglie e della segretaria. Tutto il resto, di quanto emesso dal gip, è stato confermato e viene ordinata l’immediata esecuzione del sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza di Brescia": esordisce così BresciaOggi parlando dei guai giudiziari per reati finanziari che riguardano il presidente del Brescia Massimo Cellino.

Sembra però non esser finita qui perché, stando sempre al quotidiano, la procura vorrebbe ricorrere in Cassazione per ottenere l'arresto dello stesso Cellino, con l'eventuale ricorso da depositare entro una decina di giorni. "Nella ricostruzione della procura Cellino si sarebbe reso responsabile di esterovestizione, cioè d’avere prodotto reddito in Italia con una residenza formale all’estero. E l’esterovestizione sarebbe stata riconosciuta anche dal tribunale del riesame, ma sotto la soglia prevista da testo unico sui reati fiscali. Non c’è autoriciclaggio dal momento che sono venuti meno i reati fiscali. Cellino ha inoltre già chiesto la rateizzazione del debito di quasi 700mila euro, scaturito da un’indagine della Guardia di finanza di Cagliari".

E' chiaro che c'è apprensione in casa Brescia, ma un primo sospiro di sollievo, in vista del rush finale del campionato può esser fatto.