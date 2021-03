Come stanno andando: Chievo, si attende il miglior Di Gaudio. Finora solo tanti spezzoni

vedi letture

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Antonio Di Gaudio al Chievo: Non facile incidere dopo una prima parte di stagione in cui non si è mai visto il campo. L’esterno d’attacco finora ha trovato una maglia da titolare solo in un’occasione, contro il Lecce a metà marzo, per il resto tanti spezzoni di gara per dare il cambio ai compagni sulle due corsie esterne – ha giocato sia a destra sia a sinistra – e anche da seconda punta contro il Vicenza, gara che lo ha visto protagonista di un assist. La pausa potrebbe venire in soccorso dell’ex Hellas per fargli raggiungere la forma dei compagni ed essere decisivo nell’ultima fase della stagione e dimostrare di essere ancora capace di fare la differenza in questa categoria.

Nome: Antonio Di Gaudio

Presenze: 8

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 0,88