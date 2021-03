Come stanno andando: Frosinone, Iemmello l'attaccante che mancava. Grosso lo valorizzerà?

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Pietro Iemmello al Frosinone: era l’attaccante che mancava ai gialloazzurri. E lui ha subito voluto mettere in chiaro che i mesi passati a Las Palmas, dove non ha trovato grande continuità, non lo avevano segnato. Tre gol in 10 presenze per diventare rapidamente il terzo miglior marcatore della squadra alle spalle dei compagni di reparto Novakovich (7) e Parzyszek (4). Inizio favoloso con tre gol nelle prime sei gare giocate, poi la flessione nelle ultime gare dove tutta la squadra non ha girato a dovere portando fino all’esonero del tecnico Nesta e all’arrivo di Grosso. Ora starà al neo allenatore trovare il modo di sfruttare al meglio le doti di un giocatore che in B sa fare la differenza per puntare a un posto nei play off e poi chissà.

Nome: Pietro Iemmello

Presenze: 10

Gol: 3

Assist: 0

Punti a Partita: 1,00