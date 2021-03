Come stanno andando: Millico spettatore a Frosinone. Appena 45' in due mesi e mezzo

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Vincenzo Millico al Frosinone - "Non è detto che la mia avventura a Frosinone duri solo sei mesi" è iniziata con questa dichiarazione l'esperienza in Ciociaria del talentino di proprietà del Torino. Una scelta, quella di lasciare i granata per la Serie B, fatta con l'intendo di acquisire esperienza e minutaggio in vista del prossimo futuro, sempre legato al club del presidente Cairo. A Frosinone, però, finora le cose sono andate in modo totalmente diverso dalle attese. Per Millico infatti sono arrivate appena due presenze per un totale di 45' in campo in due mesi e mezzo. Praticamente niente. La colpa è da ricercarsi nei problemi fisici che lo hanno bloccato e che poi hanno reso complicato il suo ritorno in condizione. Le ultime otto partite, dunque, avranno il sapore della prova definitiva, per non archiviare la seconda parte di stagione con un perentorio segno meno.

Nome: Vincenzo Millico

Presenze: 2

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 0,50