Come stanno andando: Pordenone, Morra subito in gol. Poi il black out di squadra

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Claudio Morra al Pordenone: sostituire un giocatore come Diaw autore di dieci reti nella prima parte di stagione è un compito duro per tutti. Eppure il centravanti arrivato dall’Entella era partito col piede giusto con un gol alla seconda presenza, per un totale di 16 minuti in campo, che però non era servito a evitare la sconfitta col Vicenza. Il momento no dei friulani ha inoltre complicato il periodo di ambientamento con il calciatore che si è alternato alle altre punte nel turn over di Tesser senza però ritrovare la via del gol. Dopo la pausa però servirà un cambio di passo da parte di tutti per non trovarsi invischiati in una lotta salvezza che non sembrava preventivabile solo qualche mese fa.

Nome: Claudio Morra

Presenze: 8

Gol: 1

Assist: 0

Punti a Partita: 0,38