Come stanno andando: Salernitana, Coulibaly la nuova diga del centrocampo di Castori

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Mamadou Coulibaly alla Salernitana - Tre anni fa il nome del centrocampista senegalese è finito nel novero dei giovanissimi talenti da tenere sotto stretta osservazione. Salutata Pescara per approdare all'Udinese, società da sempre attentissima ai giovani di tutto il mondo, il 22enne di Thies è stato mandato in giro per fare esperienza. L'ultima tappa di questo particolare giro d'Italia è quella di Salerno dove ha ritrovato quel Fabrizio Castori con il quale aveva lavorato già in quel di Carpi due anni fa. Non a caso, infatti, Coulibaly dal suo sbarco all'Arechi abbia giocato titolare tutte e 13 le partite disputate, con la squadra campana che si è confermata una delle più ostiche a cui far gol. Con il mediano in cabina di regia a dar man forte alla retroguardia la Salernitana nel periodo preso in esame ha incassato solo 4 gol, con sette gare consecutive senza reti al passivo. Rendimento che ne fa la seconda miglior difesa dell'intera Serie B.

Nome: Mamadou Coulibaly

Presenze: 13

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 1,54