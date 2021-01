Corriere dello Sport: "La Reggiana non oppone resistenza"

Sconfitta interna per la Reggiana. Gli emiliani di Alvini sono stati battuti 2-0 in casa dal Cittadella nel recupero della quinta giornata di campionato e restano al terzultimo posto in campionato. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Reggiana non oppone resistenza".