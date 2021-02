Il punto sulla Serie B – Un trio alle spalle dell’Empoli, Brescia e Pescara in crisi

Il punto sul campionato cadetto, che nel weekend ha mandato in scena la 20^ giornata.

Il girone di ritorno di Serie B è iniziato con lo stesso leitmotiv della prima parte di stagione, cioè all’insegna dello spettacolo e dei colpi di scena. Tante sorprese e qualche conferma sia in vetta che in fondo alla classifica, in un campionato che terrà tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso fino all’ultima giornata. Tra le conferme in positivo da segnalare l’Empoli, che certifica il suo primo posto battendo per 3-1 il Frosinone. Stesso discorso ma in negativo per il Pescara, che non riesce a staccarsi dall’ultima piazza. In mezzo, è l’equilibrio a farla da padrone.

INDIVIDUATE LE TRE PRINCIPALI INSEGUITRICI DELL’EMPOLI? – Se la squadra di Alessio Dionisi viaggia a vele spiegate, alle sue spalle si sono alternate numerose squadre. L’ultimo turno di campionato ha proposto tre club a pari punti: Monza, Chievo e Salernitana. I brianzoli hanno fermato la Spal sull’1-1 in un importante scontro diretto, mentre i granata non sono andati oltre lo 0-0 in casa della Reggina. Trionfano invece i clivensi, vittoriosi per 3-1 contro il derelitto Pescara e giunti all’undicesimo risultato utile consecutivo. Il prossimo turno potrebbe dire cose importanti per la vetta, con l’Empoli che va a Monza e il Chievo che fa visita alla Salernitana: due gare vietate ai deboli di cuore.

FATTORE X IN ZONA PLAYOFF – Eccezion fatta per Empoli e Chievo, le altre 7 squadre che compongono la prima parte della graduatoria hanno chiuso i rispettivi match in parità. Risultati che contribuiscono a dare ancora più corpo all’equilibrio del campionato. Cittadella e Lecce hanno chiuso sull’1-1 rispettivamente contro Cremonese e Pordenone, mentre il Venezia ha concluso a reti bianche il derby con il Vicenza. Potrebbe approfittarne il Pisa, che ha battuto per 1-0 la Reggiana e che in settimana ha il recupero contro il Frosinone. I ciociari, dal canto loro, devono riscattare la caduta contro la capolista Empoli e non vogliono assolutamente perdere il treno dei playoff.

COSENZA E ASCOLI, COLPI SALVEZZA – Grande bagarre anche nella zona bassa della classifica, con 8 squadre racchiuse in 5 punti. Apre il gruppo il Brescia, che sta attraversando un momento decisamente delicato. Contro l’Ascoli è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, che ha fatto traballare la posizione del tecnico Dionigi. Urge un cambio di rotta, che invece è già avvenuto in casa ascolana con l’arrivo in panchina di Andrea Sottil (2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare). Vittoria importante anche per il Cosenza, che si porta fuori dalla zona retrocessione battendo per 2-1 l’Entella. Liguri in fondo alla classifica insieme al Pescara, arrivato contro il Chievo al terzo k.o. di fila.