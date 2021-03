Speciale panchine. Roberto Occhiuzzi, il tecnico fatto in casa alla corte di Braglia e Pillon

vedi letture

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie B uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Roberto Occhiuzzi, tecnico "fatto in casa" del Cosenza.

Dopo una carriera da centrocampista vissuta su alcuni dei campi più caldi del Sud (Catanzaro, Rende, Gela, Castovillari) l'allenatore calabrese è tornato a casa, vestendo i colori dei Lupi di Cosenza. Un'avventura nata con gli allievi e approdata in prima squadra lo scorso anno come allenatore in seconda di Braglia, prima, e Pillon, poi, fino al ruolo di responsabile della guida tecnica nel finale di stagione. L'apprendistato con due allenatori di così grande esperienza ha permesso a Occhiuzzi di prendere spunto e delineare meglio la sua idea di calcio basata sulla difesa a tre, ma con un centrocampo che sa adattarsi agli avversari schierandosi a cinque o a quattro con un trequartista a seconda delle necessità. Immancabili, però, i due riferimenti offensivi. La prima punta "vecchio stile", infatti, riesce a portare un buon bottino di gol, mentre la seconda, in concerto con il trequartista si muove fra le linee allargandosi anche sugli esterni per sfruttare gli spazi concessi dalle difese avversarie. Molto probabilmente quest'anno la salvezza in cadetteria se la giocherà fino alla fine col suo Cosenza, ma il contratto fino al 2023 testimonia quanto la società del presidente Guarascio creda in lui e nelle sue prospettive future.