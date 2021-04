Tuttofrosinone: scintille fra Grosso e Iemmello in allenamento? No. Solo un colloquio

Aria tesa e scintille in campo nella giornata di ieri a Frosinone. Secondo quanto riferito da Tuttofrosinone.com infatti il tecnico Fabio Grosso avrebbe avuto un diverbio con l'attaccante Pietro Iemmello dopo che quest'ultimo aveva commesso un brutto fallo nei confronti di un compagno durante la seduta di allenamento. Un diverbio che ha spinto il mister ad allontanare il centravanti dal campo di gioco.

Arriva però la rettifica sulla vicenda, da parte del sito citato: "In merito all'articolo pubblicato in data odierna alle ore 9:00, dal titolo "Frosinone, scintille in allenamento: Grosso avrebbe mandato via Iemmello" si rettifica quanto precedentemente pubblicato poiché ci è stato fatto notare che si è trattato esclusivamente di uno scontro di gioco durante la consueta partitella finale senza ripercussioni alcune tra il tecnico e il calciatore coinvolto. Si chiede scusa ai diretti interessati per la notizia fuorviante".