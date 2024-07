Ufficiale Il Catanzaro si rinforza a centrocampo: dal Benevento arriva il greco Koutsoupias

Arriva in giallorosso a titolo definitivo dal Benevento il centrocampista greco Īlias Koutsoupias, nella scorsa stagione al Bari, formazione con cui ha collezionato 14 presenze e siglato una doppietta proprio contro il Catanzaro al San Nicola, prima di fermarsi per un infortunio dal quale si è pienamente ristabilito.

Nato nel 2001, Koutsoupias è arrivato in Italia a 16 anni ed è cresciuto nelle giovanili prima dell’Entella poi del Bologna, per tornare poi nella formazione ligure con cui ha esordito in serie B. In cadetteria ha collezionato 77 presenze in B e 7 gol vestendo anche le maglie di Ternana e Benevento.

Alla firma del contratto che lo lega all’US Catanzaro per tre stagioni con opzione per la quarta, Koutsoupias si è detto “contentissimo”: "Conosco bene il direttore Polito e mister Caserta, li ringrazio per avermi voluto a Catanzaro, una piazza che viene da due anni importanti. Appena arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte". Koutsoupias si descrive come "un centrocampista duttile, faccio tanti ruoli di inserimento, abbastanza fisico, ma sono a disposizione del mister per tutto ciò che mi chiederà di fare". L’infortunio subìto lo scorso anno il centrocampista greco lo considera uno step di maturazione: "Non sono dispiaciuto per quello che è successo, lo scorso campionato è stato importante e avevo trovato continuità finché non mi sono fatto male, ma quell’infortunio mi ha reso più forte sotto altri aspetti. Ci tengo a ringraziare per il sostegno ricevuto la società del Bari, i miei compagni e tutta la piazza". Koutsoupias prende un impegno con i tifosi del Catanzaro: "Quando il mister riterrà di darmene la possibilità darò sempre il massimo".