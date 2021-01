Il Cittadella trionfa nel recupero di Serie B: Reggiana battuta 2-0, è terzo posto

Nel recupero valido per la quinta giornata di Serie B, il Cittadella ha battuto 2-0 la Reggiana in trasferta. Gli ospiti infatti hanno trionfato grazie alle reti di Proia e Ogunseye e dal 66' i padroni di casa sono anche rimasti in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Zamparo. Con questo successo il Cittadella sale al terzo posto a 30 punti mentre la Reggiana resta a quota 15.