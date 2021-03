Il Covid-19 piega l'Empoli. La città con la squadra: "E' nel momento buio che viene fuori il carattere"

𝐄̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐛𝐮𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞

La classifica premia l'Empoli, a otto gare dal termine del torneo di B la promozione in massima serie si può fare sempre più concreta, ma per la formazione il momento non è dei migliori: dopo alcuni casi nell'inverno, il Covid-19 è tornato a colpire la formazione di mister Alessio Dionisi, quasi falcidiata dal virus.

In un momento cruciale della stagione non era certo quello che serviva, ma il popolo empolese si è stretto attorno ai propri ragazzi, lanciando loro un messaggio: "𝐄̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐛𝐮𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞, 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐑𝐀𝐆𝐀𝐙𝐙𝐈 𝐄𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐕𝐨𝐢 – 𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀".