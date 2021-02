Il mercato del Brescia - Rivoluzione (con tre mesi di ritardo) per rilanciare la stagione

Via chi doveva andarsene in estate. E' questa la sintesi del mercato invernale delle Rondinelle. Dopo la retrocessione Massimo Cellino aveva deciso di tenere praticamente tutti i suoi big, tranne Sandro Tonali ceduto al Milan: molti di loro però hanno mostrato sul campo che il loro ciclo al Brescia era terminato. E così, prima che la stagione diventasse ancor più complicata (+2 sulla zona retrocessione) ecco la decisione di rinnovare la rosa. Addio a Sabelli, Dessena, Torregrossa e Zmrhal per fare spazio a due giocatori di qualità come Pajac e Ninkovic (sempre che in campo ci sia il gemello buono e non quello intravisto ad Ascoli negli ultimi mesi). Karancic e Pandolfi scommesse da tenere sotto osservazione.