Il mercato del Frosinone - Giuste le uscite ma rimangono vivi i dubbi sull'attacco

vedi letture

Dopo una prima parte di stagione vissuta fra alti e bassi il Frosinone di Alessandro Nesta aveva bisogno di rinnovarsi un po'. Di aprire le finestre dello spogliatoio e cambiare aria. Per questo motivo spiccano più le cessioni concretizzate (da Dionisi e Ardemagni, fino a Tabanelli e Beghetto) rispetto agli innesti. Un dubbio però permane sull'attacco: la fase realizzativa ha palesato delle lacune finora ed è in questa direzione che vanno gli innesti di Millico, Iemmello e Brignola. Anche se nessuno di questi è mai stato un vero bomber. Ok la cooperativa del gol ma un giocatore a cui appoggiarsi nei momenti difficili sarebbe servito e anche i titolari Novakovich e Parzyszek non sembrano avere tali qualità.