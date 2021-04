Il Monza ci crede: "Possiamo centrare la Serie A". Il messaggio della squadra ai tifosi

"Staff, squadra e società sono unite più che mai per affrontare le ultime partite che rimangono e coronare questo sogno: siamo un gruppo unito, con il mister. Il fatto che ci siano difficoltà ci deve dare la forza di compattarci ancora di più e andare verso la Serie A: ci crediamo ancora, e dobbiamo farlo fino alla fine. Daremo il massimo per poter raggiungere questo grane sogno, e vorremmo che tutti quelli che hanno a cuore il Monza abbiano come obiettivo la Serie A": questo, il messaggio video che il Monza ha rivolto alla tifoseria in vista del rush finale del torneo.