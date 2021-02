Il Monza prepara la sfida al Pisa e Brocchi avvisa: "Sarà una gara insidiosa". I convocati

Gara in anticipo per il Monza di mister Christian Brocchi, che domani scenderà in campo in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie B, per affrontare il Pisa tra le mura amiche dell' "U-Power Stadium". Questo il commento del tecnico: "E' una sfida insidiosa, tutte lo sono come ormai sappiamo, affrontiamo una squadra forte, che ha dimostrato di avere ottime qualità sia singole che di squadra ed ben allenata, quindi servirà da parte nostra una partita importante. Ho convocato tutti tranne Maric, abbiamo tre o quattro giocatori che non stanno bene, ma ho preferito portare tutti perché deciderò domani, dopo la rifinitura, la formazione da mandare in campo, in base alle condizioni fisiche della squadra".

Una nota extra a Fossati: "Gli faccio un grande in bocca al lupo, ha condiviso con noi un grande percorso, è stato un giocatore importante in campo e nello spogliatoio, ho un affetto particolare per lui. Spero si possa togliere grandi soddisfazioni e rientrare a Monza ancora più felice".

Ma non è solo Maric l'assente. Out, infatti, anche Paletta.

Ecco la lista dei 25 convocati:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Anastasio, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D'Alessandro, D'Errico, Frattesi, Scozzarella

ATTACCANTI: Balotelli, Boateng, Diaw, Gytkjaer, Mota Carvalho, Ricci.