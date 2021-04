Il Monza si gioca la Serie A a Lugano. Otto giocatori vanno in visita al casinò

Sabato torna in campo la Serie B e per il Monza è in programma la trasferta in casa della Salernitana. In seno al club brianzolo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è chi però ha scelto di avvicinarsi al match dell'Arechi in maniera alternativa concentrandosi una giornata al casinò di Lugano ieri dopo l'allenamento. Una decisione, questa, che ha sollevato numerose polemiche via web nella tifoseria del club lombardo. Nessuna posizione ufficiale da parte della società, con la rosea che però riporta un brevissimo virgolettato dell'ad Adriano Galliani: "Valuteremo la cosa, certo non mi sembra il massimo".