Il Parma torna in serie B, Bruno Alves: "Giorno triste, la città e i tifosi non meritano tutto questo"

Il Parma torna in serie B. Intervistato da Sky, Bruno Alves esprime tutta la sua tristetta per la retrocessione dei Ducali: "È veramente un giorno triste, un giorno veramente difficile di una stagione difficile. Tutto questo mi fa stare male, perché quando sono arrivato a Parma avrei voluto fare sempre bene. Dispiace a tutti noi, alla squadra, allo staff. Siamo tristi perché non abbiamo fatto bene. C’è un sentimento triste per la città e per i tifosi che non meritano questa situazione: sono sempre stati al nostro fianco incitandoci a fare del meglio. Oggi arriviamo a questo punto, dobbiamo fare delle riflessioni. Tutti abbiamo fatto degli errori e siamo responsabili. È un giorno triste per i calciatori, per gli staff, per la Città, la Società e le nostre famiglie che soffrono con noi. È una situazione che non avevo mai affrontato nella mia carriera, è un momento difficile per me personalmente. Ora la Società penserà a cosa fare per il futuro. Oggi è un giorno triste, un ricordo negativo per la mia vita“.