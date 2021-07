Il Perugia celebra i dieci anni di Santopadre: "Non c'è futuro senza passato"

Il Perugia sui propri canali ufficiali ha voluto celebrare i dieci anni di presidenza di Massimiliano Santopadre, che l'11 luglio del 2011 entrò nella compagine societaria per poi diventare presidente dal 2012. E lo fa con un video che ripercorre le tappe fondamentali, sottolineate dalla dichiarazioni del numero uno, di questo percorso che ha visto il Grifo conquistare tre promozioni, compresa quella dell'ultimo campionato, con una sola ombra come la retrocessione in Serie C nel 2019/20. E lo fa anche con un collage delle maglie del Perugia di questo decennio.

“È proprio vero, non c’è futuro senza passato e l’amore che ho verso il Perugia è infinito per sempre!!!! - le parole sui social del numero uno biancorosso - Forza Perugia sempre! Ripartiamo insieme e molti ci dovranno ancora temere!”.